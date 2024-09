FC Porto venceu este sábado o Benfica, por 27-24, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de andebol.

Na estreia de ambas as equipas na Liga – têm ronda inaugural em atraso –, os dragões «vingaram-se» da derrota na Supertaça e começaram com o pé direito.

Na Luz, a formação azul e branca entrou melhor e ganhou uma vantagem confortável logo nos primeiros minutos, a qual chegou aos seis golos. Ao intervalo, de resto, era essa a diferença entre os dois rivais.

As águias reagiram no segundo tempo, conseguiram aproximar-se do adversário e estiveram a dois golos do empate. No entanto, o FC Porto voltou a ser mais forte na reta final e segurou a vitória.

