A França, atual campeã europeia, derrotou a Ucrânia por um expressivo 46-26, num jogo em que a superioridade gaulesa foi evidente desde o início. Com esta vitória, os franceses asseguraram a presença na Ronda Principal, mantendo vivas as suas ambições de revalidar o título conquistado há dois anos, na Alemanha.

Ao mesmo tempo, a Noruega também carimbou o seu bilhete para a fase seguinte, derrotando a Chéquia por 29-25, num duelo equilibrado, mas controlado pela seleção anfitriã. Com este triunfo, a Noruega seguiu o exemplo da França e também avançou, mantendo-se firme na luta pela qualificação.

A grande surpresa do dia aconteceu em Herning, na Dinamarca, onde a Alemanha, campeã europeia em 2004, foi derrotada pela Sérvia por 30-27, numa partida em que os germânicos estiveram irreconhecíveis, especialmente na segunda parte.

Com este desaire, a seleção alemã viu-se em dificuldades e agora precisa de um milagre para avançar à Ronda Principal.

Por outro lado, a Espanha, bicampeã europeia em 2018 e 2020, manteve o rumo vencedor ao vencer a Áustria por 30-25, demonstrando grande controlo no jogo e assegurando o seu segundo triunfo no Grupo A.

A seleção espanhola, que contou com a presença dos jogadores Javier Rodríguez (Benfica) e Jan Gurri (Sporting), agora precisa de mais uma vitória para garantir o seu lugar na Ronda Principal.

No Grupo E, a Suécia iniciou a sua caminhada com uma vitória sólida sobre os Países Baixos, por 36-31. Os suecos, campeões europeus em várias edições, incluindo 2022, dominaram o jogo, com a expulsão do central neerlandês Luc Steins a favorecer ainda mais a equipa da casa.

Também a Croácia cumpriu a sua missão, vencendo a Geórgia por 32-29 num jogo marcado pelo equilíbrio.

Por fim, este domingo sexta-feira, será a vez de Portugal tentar confirmar a sua presença na Ronda Principal. A seleção das quinas enfrentará a Macedónia do Norte, com acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.