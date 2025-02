Na ressaca da derrota frente à França na luta pela medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Andebol, nem tudo foi «más notícias».

Para além da melhor classificação de sempre de uma Seleção portuguesa, Francisco Costa foi eleito o melhor jovem da competição.

«Kiko» terminou a prova com uns estonteantes 54 golos marcados, apenas atrás do dinamarquês Gidsel, o melhor jogador do Mundo.

No final da partida com os gauleses, o jovem português recebeu o prémio no valor de 5.000 euros.

