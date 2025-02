O andebol em França está de luto. A guarda-redes Jemima Kabeya faleceu esta segunda feira com apenas 21 anos.

Numa publicação nos meios do clube, o Plan-de-Cuques, do qual Kabeya era atleta, anunciou a má notícia referindo que foi uma «morte súbita» depois de a jovem jogadora ter dado entrada no hospital no domingo à noite.

A partida desta quarta-feira entre a equipa da primeira divisão feminina de andebol e o Saint-Amand, a contar para a 13.ª jornada, foi adiada e as colegas de Jemima Kabeya terão acesso a uma «equipa de crise» para o seu acompanhamento.

O Plan-de-Cuques referiu também na publicação que foi criado um fundo de apoio financeiro à família da guarda-redes.

Veja aqui o comunicado do clube na íntegra:

«É com grande tristeza e pesar que anunciamos a morte súbita, ontem, da nossa guerreira Jemima Kabeya.

Jemima não era apenas uma guarda-redes muito talentosa e uma companheira de equipa exemplar, era também uma jovem radiante, solarenga e de uma bondade imensa.

O seu sorriso e o seu empenho deixarão uma marca indelével nos nossos corações e na história do andebol do Plan-de-Cuques.

Neste momento triste, os nossos pensamentos vão, em primeiro lugar, para a sua família, os seus pais, o seu irmão e a sua irmã, bem como para os nossos jogadores e a nossa equipa. Apresentamos-lhes as nossas sinceras condolências e o nosso total apoio.

Toda a família do Andebol Plan-de-Cuques está de luto e tem de enfrentar esta terrível tragédia.

Para ajudar a família de Jemima a ultrapassar esta dolorosa provação, o Andebol Plan-de-Cuques está a criar um fundo.»