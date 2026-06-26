Francisco Costa, lateral direto do Sporting, foi eleito melhor jovem europeu na última temporada, segundo os prémios anunciados esta sexta-feira pela Federação Europeia de Andebol (EHF).

O filho do treinador Ricardo Costa e irmão de Martim Costa, também do Sporting, foi o segundo melhor marcador da Liga dos Campeões, com um total de 136 golos marcados, apenas superado pelo dinamarquês Mathias Gidsel, do Fuchse Berlim.

Além da sensacional campanha do Sporting na Liga dos Campeões, até aos quartos de final, Kiko Costa também esteve em particular destaque no inédito quinto lugar de Portugal no Campeonato da Europa, no qual também foi eleito melhor jovem e melhor lateral direito.

Kiko Costa recebe este prémio da EHF dois anos depois do irmão, Martim, também se ter destacado como melhor jovem na Europa em 2024.

Nos prémios da temporada da EHF, anunciados antes do sorteio da Liga dos Campeões, Emil Nielsen, guarda-redes dinamarquês do Barcelona, foi eleito melhor jogador da época, enquanto a francesa Sarah Bouktit, do Metz, foi eleita melhor jogadora.