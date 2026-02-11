Andebol
Andebol: Linus Persson operado ao joelho e falha resto da época no FC Porto
Lateral direito sueco sofreu lesão no tendão rotuliano e já foi submetido a cirurgia
O FC Porto anunciou esta quarta-feira que Linus Persson vai falhar o que resta da temporada, depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.
O lateral direito da equipa de andebol dos dragões, de 32 anos, sofreu uma lesão no tendão rotuliano e teve de avançar para cirurgia, que decorreu sem qualquer complicação.
Linus vai iniciar agora o processo de recuperação sob supervisão do Departamento de Saúde do clube, no Dragão Arena, referiu o clube azul e branco.
