Andebol: Magnus Andersson é o novo selecionador da Noruega
Ex-FC Porto inicia funções em agosto e aponta ao Mundial de janeiro, na Alemanha
Ex-FC Porto inicia funções em agosto e aponta ao Mundial de janeiro, na Alemanha
Encerrado o ciclo no FC Porto, Magnus Andersson assume a seleção da Noruega. O sueco de 60 anos assinou até julho de 2030 e inicia funções a 1 de agosto. O experiente treinador sucede a Jonas Wille, que não foi além do “Main Round” no Europeu de 2024 e de 2026.
Na carreira de 25 anos, Magnus Andersson avança para a terceira experiência de seleções, depois de orientar a Áustria e de ser adjunto na Suécia. Em Portugal, o treinador orientou o FC Porto entre 2018 e 2023, regressando em 2024 para mais duas épocas.
Por isso, o currículo conta com Liga (quatro), Taça (duas) e Supertaça (duas). Antes, passou pelo andebol dinamarquês, sueco e alemão, conseguindo, entre outros títulos, a conquista da Taça EHF em 2016 e 2017, então ao leme dos germânicos do Göppingen.
Enquanto atleta, entre 1985 e 2003, passou por Suécia, Noruega, Alemanha e Espanha. Pela seleção conquistou Mundial (1990 e 1999) e Europeu (1994, 1998, 2000 e 2002), além de três medalhas de prata em Jogos Olímpicos.
«Estou muito orgulhoso e muito feliz. Um bom andebol significa vencer partidas. Adoramos jogar um andebol atraente e criativo. (…) O objetivo é a Noruega vencer e crescer», disse Magnus Andersson aos meios noruegueses.
O novo selecionador da Noruega vai viver o primeiro teste na qualificação para o Europeu, em novembro, frente a Geórgia e Turquia. Segue-se o Mundial 2027, em janeiro, na Alemanha – com sorteio agendado para 10 de junho.
Nas últimas edições da prova, a Noruega foi décima em 2025, sexta colocada em 2021 e 2023, e alcançou a prata em 2017 e 2019.