A Federação Europeia de Andebol (EHF) retirou a nomeação dos árbitros Slave Nikolov e Gjorgji Nachevski, da Macedónia do Norte, para o Campeonato da Europa de 2026, na sequência de suspeitas de manipulação de vídeos relacionados com a avaliação física obrigatória.

Segundo explicou a EHF em comunicado oficial, todas as duplas de arbitragem são obrigadas a cumprir um plano de treinos e a realizar um teste físico, documentado através de duas gravações em vídeo.

No final de dezembro, a federação foi alertada para a possibilidade de os vídeos submetidos por Nikolov e Nachevski terem sido alterados e não corresponderem a uma gravação contínua e fidedigna do teste. Uma análise posterior revelou «fortes indícios» de manipulação.

Perante a gravidade da situação e com o objetivo de salvaguardar a integridade da competição, a EHF decidiu retirar os dois árbitros da lista de nomeados, que assim não marcarão presença no Europeu de 2026.

De recordar, o Campeonato da Europa realiza-se entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, na Dinamarca, Suécia e Noruega. Portugal está inserido no grupo B com Dinamarca, Macedónia do Norte e Roménia. A estreia dos Heróis do Mar acontece a 16 de janeiro frente aos romenos.