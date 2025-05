Manuel Gaspar interrompeu a carreira depois de ser diagnosticado com doença de Crohn. O guarda-redes português, de 26 anos, recorreu às redes sociais na noite de terça-feira.

«Esta época termina mais cedo do que queria, mais cedo do que planeei, mas com a mentalidade certa, porque sei que estou a fazer o que é preciso para voltar bem, forte e preparado. Agradeço a todos os que me têm acompanhado neste caminho cheio de pedras: colegas, amigos e família. Esta pausa é temporária. Voltarei assim que puder.»

«No início, tentei não dar demasiada importância. Comecei a perder peso [e a ter] dores constantes e muitas noites mal dormidas. Continuei a treinar, a competir e a fazer o que mais gosto, mas os sintomas foram-se agravando. Depois de várias consultas, exames e ressonâncias, tive finalmente um diagnóstico: doença de Crohn.»

«É uma condição crónica e invisível, mas real e exige tratamento, que, neste momento, é incompatível com a prática de desporto profissional. Não foi uma escolha. Foi a realidade imposta pela própria doença e por aquilo que é necessário fazer para recuperar a minha saúde», escreveu.

O guardião do Chartres, 12.º classificado da Liga de França, somava 28 encontros na época de estreia, depois de ter representado o Dijon. Em França, mas pelo Nantes, conquistou a Taça de França em 2022/23.

Formado pelo Sporting, emblema pelo qual se sagrou bicampeão em 2017 e 2018 – além de conquistar a Taça de Portugal em 2022 – Manuel Gaspar representou Portugal no Euro 2022 e no Mundial 2023.

A doença de Crohn é uma inflamação intestinal crónica, que pode danificar qualquer parte do aparelho digestivo.