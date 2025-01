Após ter sido provisoriamente suspenso e afastado do Campeonato do Mundo de andebol, Miguel Martins teve um controlo antidoping positivo por «testosterona exógena» durante o Euro2024.

De acordo com informação divulgada pela Agência Internacional de Testagem (ITA), a amostra recolhida durante um controlo antidoping revelou ter um esteroide anabolizante androgénico, que integra a lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem (AMA). Após ter sido notificado do caso pelas autoridades competentes, Miguel Martins solicitou a contra-análise, que caso confirme o resultado será considerado violação da regra antidopagem.

O atleta terá agora a oportunidade de apresentar as suas explicações sobre o resultado, sendo que tem o direito de contestar a suspensão provisória e solicitar o seu levantamento.

Já esta quarta-feira, Miguel Martins tinha deixado uma mensagem nas redes sociais, onde garantiu que vai fazer tudo para provar que agiu sempre de acordo com os valores do desporto. Recorde-se que Portugal se encontra na Noruega, onde está a participar no Campeonato do Mundo da modalidade.