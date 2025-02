O Aalborg, clube de andebol do internacional português Miguel Martins, anunciou esta sexta-feira que o central vai sair do clube no final da presente temporada.

«O Miguel é uma pessoa fantástica que conquistou o clube, os colegas de equipa e os adeptos com a sua atitude sempre sorridente e positiva. Dentro de campo, também se portou muito bem ao longo da época, mas, tendo em conta o plantel que temos em vista para a próxima época, havia o risco de o Miguel não ter o tempo de jogo que merece», pode ler-se em comunicado no site do clube dinamarquês.

«Ambos concordámos que a solução certa para ele era encontrar um novo clube, o que, sem surpresa, foi conseguido muito rapidamente», refere ainda o Aalborg e pouco tempo depois o Dínamo Bucareste anunciou Miguel Martins como reforço apenas na próxima temporada.

HANDBAL. Internaționalul portughez Miguel Martins, doi ani la Dinamo!



Miguel Martins (27 de ani) va fi jucătorul echipei Dinamo până în 2027. Coordonator de forță, Martins vine de la Aalborg. #Dinamohandbal pic.twitter.com/mVyLKZzbpS — Dinamo Bucuresti Official (@DinamoOficialCS) February 28, 2025

Recorde-se, o jogador internacional português foi recentemente ilibado das acusações de doping que o impediram de participar na caminhada histórica do último mundial da modalidade.