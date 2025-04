Já é conhecido o próximo adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os franceses do Nantes venceram esta quarta-feira os polacos do Wisla Plock por 29-25 na segunda mão do playoff e recuperaram da desvantagem de três golos trazida da primeira mão. Com este triunfo, o Nantes marcou encontro contra os leões na fase seguinte da comeptição.

Nos quartos de final, os leões já sabem que vão jogar a primeira mão a 23/24 de abril e a segunda a 30 de abril ou 1 de maio.

De recordar, vai ser a primeira vez neste formato da competição que uma equipa portuguesa estará numa fase tão avançada da prova.