Alexis Borges (Benfica) e Pedro Valdés (FC Porto) são reforços do Kuwait SC de Paulo Jorge Pereira… mas só por umas semanas.

Aproveitando a pausa na competição em Portugal, os dois jogadores rumaram ao Kuwait de forma juntar-se à equipa treinada pelo selecionador nacional, que vai disputar a Liga dos Campeões asiática de 21 a 30 de junho, em Hyderabad, na Índia.

De referir que a equipa do Kuwait SC já contava nos seus quadros com o internacional português Ángel Hernandez e com o antigo capitão do Sporting, FRankis Carol.