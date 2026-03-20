A Seleção portuguesa de andebol já sabe que vai disputar o Grupo F da fase preliminar do Mundial 2027 em Magdeburgo, na Alemanha, anunciou a IHF. A equipa orientada por Paulo Jorge Pereira garantiu presença direta na prova graças ao quinto lugar alcançado no Europeu2026, assegurando ainda o estatuto de cabeça de série no sorteio marcado para 10 de junho, em Munique.

Os jogos do grupo luso serão disputados na GETEC Arena, numa primeira fase em que os três primeiros classificados de cada uma das oito ‘poules’ avançam para a ronda principal. A partir daí, 24 seleções vão lutar por um lugar nos quartos de final, sendo toda a fase decisiva disputada em Colónia, incluindo meias-finais e final.

Portugal prepara-se para a sétima presença em fases finais de Campeonatos do Mundo, a quarta consecutiva, depois de ter alcançado o melhor resultado de sempre em 2025, com um quarto lugar.

A edição de 2027 decorre entre 13 e 31 de janeiro, na Alemanha, reunindo 32 seleções de cinco confederações.