Portugal não foi capaz de fazer frente à França e foi derrotada por 35-34 este domingo, no jogo de atribuição da medalha de bronze.

Os «Heróis do mar» ficam assim pelo quarto lugar, uma posição que é a melhor classificação de sempre de uma Seleção portuguesa na história dos Mundiais da modalidade.

Recorde aqui o rumo da partida.

O objetivo era claro para a equipa de Paulo Jorge Pereira, conquistar o bronze e juntar mais um feito histórico à caminhada, já ela histórica também, da Seleção portuguesa no Mundial de Andebol.

A partida começou com um ritmo frenético, talvez por estratégia francesa. Portugal teve muitas dificuldades a parar o contra-golo da França mas conseguiram sempre manter-se à distância de um máximo de dois golos. Ao intervalo, o resultado marcava 19-17 a favor dos gauleses.

No segundo tempo marcado pelo equilíbrio, entrou em ação Capdeville, que foi eleito MVP da partida. O guarda-redes conseguiu cinco defesas consecutivas e ajudou os «Heróis do Mar» a passarem para a frente do marcador [24-26].

No entanto, a vantagem lusa durou pouco e foi a vez do guarda-redes francês Bolzinger fazer estragos e a França conseguiu construir uma vantagem de dois golos já perto do fim.

Até ao último minuto a partida esteve a um golo de diferença e Areia teve na sua mão a oportunidade de levar o jogo para prolongamento, mas o ponta viu o seu remate a ser defendido por Bolzinger.

Portugal falha as medalhas mas alcança o quarto lugar, a melhor classificação de sempre na competição.

𝐀 𝐋𝐀𝐒𝐓-𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐕𝐄 — France overcome Portugal's resistance and claim bronze at the 29th IHF Men's World Championship 🇫🇷🥉 The 13th medal for France in the competition 🤩#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/Pf8yKQjVBc — International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025

[Artigo atualizado às 15h57]