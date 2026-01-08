Portugal empatou a 31 golos com o Egito, na Arena de Navarra (Espanha), em particular de preparação para o Euro 2026 (16-11 e 15-20). Para lá da eficácia ofensiva no arranque do jogo, o guarda-redes Gustavo Capdeville – o muito provável titular face à ausência do lesionado Diogo Rêma – esteve em grande plano.

Na etapa complementar, a boa exibição do guardião – que variou com Diogo Valério – não foi suficiente para conter a reação dos faraós. A Seleção acabaria por conceder o empate nos instantes finais, num parcial de 20-15 a favor do Egito.

Destaque ofensivo para Kiko Costa (nove golos), Martim Costa (seis) e António Areia (cinco).

Na sexta-feira, às 16h15, Portugal mede forças com o Irão, novamente na Arena de Navarra, no segundo jogo no Torneio Internacional de Espanha. O último desafio deste torneio vai ser contra Espanha, Tunísia ou Eslováquia.

No Euro 2026, a Seleção estreia-se frente à Roménia (16 de janeiro), seguindo-se Macedónia do Norte e Dinamarca, tetracampeã mundial. Todos os duelos vão ser disputados na Dinamarca, na cidade de Herning.

Em 2020, os lusos alcançaram o melhor resultado num Europeu, com o sexto lugar.