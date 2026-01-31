Portugal vai receber dois grupos da fase preliminar e um do “Main-Round” do Europeu de 2028, prova a organizar em conjunto com Espanha e Suíça. A 18.ª edição do Europeu – a disputar entre 13 e 30 de janeiro de 2028 – foi apresentada neste sábado e o palco luso vai ser a Meo Arena, em Lisboa. As outras cidades englobadas são Valência, Madrid e Zurique.

De notar que Espanha é o país principal do trio, uma vez que vai receber fase preliminar, “Main Round” e o fim de semana final.

«Portugal organizou o primeiro Campeonato da Europa, em 1994, e agora, 34 anos depois, voltaremos a ter as melhores seleções nacionais entre nós. Somos um país de história e cultura, um país seguro e que gosta de acolher bem todos os adeptos do andebol. Somos a segunda modalidade coletiva mais popular em Portugal», referiu o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro.

A Seleção concluiu o Europeu 2026 na quinta posição, a melhor classificação de sempre, depois do quarto lugar no Mundial 2025.