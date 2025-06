Portugal apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Mundial de sub-21, depois de vencer o Egito (30-26), na Polónia.

Em Sosnowiec, os portugueses alcançaram o intervalo empatados a 13 golos, nó desfeito na etapa complementar. Esta foi a sexta vitória consecutiva no torneio. Resta conhecer o adversário nas meias-finais, Eslovénia ou Ilhas Faroé (duelo agendado para as 20 horas).

A Seleção Nacional de sub-21 vai disputar as meias-finais do Mundial pela terceira vez, depois do terceiro lugar em 1995 e do quarto em 2019.

No outro encontro, a Dinamarca venceu a Noruega (25-23), aguardando por Alemanha ou Suécia, que medem forças a partir das 20 horas.

Num torneio realizado desde 1977, a Alemanha é campeã em título, mas esta lista é liderada pela União Soviética, que conquistou o Mundial em 1977, 1979, 1983, 1985 e 1989.