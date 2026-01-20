Portugal está na Main Round do Campeonato da Europa de andebol depois de ter vencido a Dinamarca por 31-29. Foi o primeiro triunfo da história dos homens comandados por Paulo Jorge Pereira frente à tetracampeã mundial e campeã olímpica da modalidade.

Em Herning, na Dinamarca e perante quase 15 mil adeptos, os «Heróis do Mar» entraram melhor no encontro com António Areia a abrir o marcador.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira foi conseguindo fazer frente à tetracampeã mundial e campeã olímpica mostrando segurança na defesa e com um Capdeville inspirado entre os postes. O guarda-redes que vai reforçar Holstebro, da Dinamarca, terminou o primeiro tempo com seis defesas e mais de 35 por cento de eficácia.

Portugal alcançou os três golos de diferença por apenas uma vez, a cinco minutos do final da primeira parte quando Martim Costa voltou a bater Nielsen. Pelo meio, a Seleção Nacional já tinha «sobrevivido» à exclusão por dois minutos de Iturriza.

No entanto, o equilíbrio no encontro manteve-se e a Dinamarca conseguiu reagir mais perto do final dos primeiros 30 minutos com golos de Hoxer e Pytlick, que a par de Gidsel, estiveram bastante «tranquilos».

A tranquilidade acabou no início do segundo tempo. Uma entrada mais forte da equipa da casa, liderada por Pytlick, deu à Dinamarca uma vantagem de dois golos, aos 17-15.

Contudo, Portugal não desistiu e conseguiu reagir com Iturriza e a entrada do guarda-redes suplente Pedro Tonicher. O guardião de 23 anos fez apenas três defesas, mas todas foram preponderantes para não deixar a Dinamarca fugir no marcador.

O que se seguiu foi um verdadeiro espetáculo de Francisco Costa e Martim Costa. Os dois irmãos marcaram nove golos cada e voltaram a devolver uma vantagem a Portugal que chegou aos três golos (21-24).

Os campeões do Mundo ainda assustaram por Lauge que reduziu para 28-29 a seis minutos do fim, mas o triunfo era mesmo de Portugal com dois golos importantíssimo de António Areia e mais um de Francisco Costa.

Portugal vence assim pela primeira vez a Dinamarca e segue para a fase seguinte do Campeonato da Europa de andebol, já com dois pontos conquistados. Os nórdicos já estavam apurados para a próxima fase, mas não terão qualquer ponto no início da Main Round.

(Em atualização)