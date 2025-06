A Seleção portuguesa de sub-21 de andebol venceu esta sexta-feira as Ilhas Faroé por 38-37 após dois prolongamentos e garantiu uma inédita presença na final do Campeonato do Mundo do escalão.

A seleção portuguesa entrou melhor na partida e ao intervalo já vencia por 15-12. No entanto, uma boa resposta da formação nórdica no segundo tempo permitiu às Ilhas Faroé empatarem o encontro, apesar de no último minuto a duas formações terem oportunidade para passar para a frente do marcador.

O jogo foi para prolongamento, e no tempo-extra, a Seleção Nacional voltou a estar mais forte no início e, novamente, as Ilhas Faroé responderam na segunda parte do prolongamento, conseguindo levar o jogo para um segundo tempo-extra.

Nos derradeiro prolongamento, a Seleção portuguesa conseguiu alcançar uma vantagem de apenas um golo e, no último segundo da partida, Diogo Rêma foi preponderante ao defender um livre de sete metros de Vedelsbol e segurou o triunfo por 38-37.

Com esta vitória, Portugal chega pela primeira vez a uma final do Campeonato do Mundo de sub-21, onde vai defrontar a Dinamarca que chega ao jogo decisivo pela 10.ª vez, depois de vencer a Suécia por 40-37 também após prolongamento.

[Artigo atualizado às 22h30]