Portugal venceu este domingo a Polónia por 33-27 e garantiu a qualificação para o próximo Campeonato da Europa de andebol.

Em Odivelas, os «Heróis do Mar» precisavam apenas de um ponto para carimbar o apuramento e entraram melhor na quarta jornada do grupo 8, ao intervalo já venciam por 16-12 aproveitando o desacerto da seleção polaca no primeiro tempo.

Na segunda parte, a Polónia teve de reagir mas uma excelente exibição do guarda-redes português Diogo Valério contribuiu para que os comandados por Paulo Jorge Pereira mantivessem a superioridade na partida.

Os lusos acabaram por vencer por 33-27 e carimbaram o bilhete rumo à Dinamarca, Noruega e Suécia.

[Artigo atualizado às 19h18]