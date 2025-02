O jogo entre Póvoa e Sporting a contar para a 19.ª ronda do Campeonato nacional de andebol terminou mais cedo devido ao piso molhado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

À passagem do minuto 26, e com o marcador a registar uma vantagem leonina por 12-14, os árbitros da partida decidiram suspender a mesma por não se reunirem as condições necessárias para a continuação do encontro.

A chuva infiltou-se dentro do pavilhão e o adiamento do jogo foi a decisão tomada pelos intervenientes.

O Sporting, líder da competição, volta a jogar esta quinta-feira para a Liga dos Campeões frente ao Eurofarm Pelister, já o Póvoa vai defrontar o Nazaré no próximo sábado em mais uma partida do Campeonato nacional.