Paulo Jorge Pereira vai acumular o cargo de selecionador nacional de andebol com o de treinador, no Kuwait.

O técnico de 57 anos foi anunciado no Kuwait SC na quinta-feira à noite, cinco depois depois de ter orientado Portugal no apuramento para o Mundial 2023.

Em declarações aos meios do clube, Paulo Jorge Pereira mostrou-se satisfeito com este passo na carreira: «O clube tem grandes objetivos do ponto de vista continental e eu sou mais uma peça que tentará ajudar.»

No passado, refira-se, Pereira já acumulou o cargo de selecionador nacional com o de treinador do CSM Bucuresti, da Roménia.