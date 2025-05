O selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, vai treinar os romenos do Dínamo Bucareste na próxima temporada. O técnico de 60 anos anunciou a decisão esta quinta-feira, durante uma conferência na Universidade do Minho.

Paulo Jorge Pereira ainda é treinador do RK Celje, equipa com a qual está a disputar a eliminatória de atribuição do terceiro e do quarto lugares no principal campeonato da Eslovénia.

O Dinamo Bucareste é campeão romeno desde a época 2015/16 e vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Paulo Jorge Pereira vai, assim, regressar a um país onde trabalhou entre 2017 e 2019, então no CSM Bucareste.