No fecho da fase de grupos da Liga Europeia, o FC Porto triunfou na receção aos islandeses do Valur, por 37-29. Os parciais de 17-18 e 20-11 garantiram o terceiro triunfo dos dragões, em seis jornadas.

O Grupo F terminou com os alemães do Melsungen no topo, com 10 pontos, mais três do que o FC Porto. Fora da prova ficam macedónios do Vardar e o Valur.

Quanto ao Benfica, integrado no Grupo C, foi derrotado na visita aos franceses do Limoges. Os parciais de 17-11 e 19-17 resultaram no 36-28.

Apesar da primeira derrota na prova, as águias terminam no topo do grupo, com 10 pontos, mais dois do que o Limoges. De fora da próxima fase ficam os suíços do Kadetten e os eslovacos do Presov.

Para a Ronda Principal da Liga Europeia seguiram também Kriens (Suíça), GOG (Dinamarca), Montpellier (França), Granollers (Espanha), Bidasoa Irun (Espanha), Ystads (Suécia), Kiel (Alemanha), Vojvodina (Sérvia), Flensburg (Alemanha), Tatabanya (Hungria), Gummersbach (Alemanha) e Toulouse (França).

As equipas serão organizadas em quatro grupos, para decidir as vagas nos quartos de final e no play-off.