No arranque da 10.ª jornada do campeonato nacional de andebol, o Sporting não deu hipóteses ao Dom Fuas e venceu por 42-23.



No João Rocha, o campeão nacional não sentiu dificuldades para chegar ao décimo triunfo na ressaca da derrota europeia. Rafael Vasconcelos e Kiko Costa foram os destaques leoninos com seis golos cada.

De resto, ao intervalo o jogo estava praticamente decidido com o Sporting a liderar por 24-10. O conjunto da casa não tirou o pé do acelerador e continuaram a dilatar a liderança na segunda parte - chegaram a ultrapassar a barreira dos 20 golos de diferença.

A restante jornada fica completa este sábado com os jogos:



Avanca - Sporting da Horta, 15h00

Belenenses – Benfica, 15h00

Marítimo SAD - FC Porto, 16h00

ABC de Braga - Vitória de Guimarães, 17h30

Águas Santas - Póvoa, 18h30