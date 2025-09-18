Andebol
Andebol: Sporting bate Kielce e soma segundo triunfo consecutivo na Champions
Triunfo por 41-37 deixa leões na liderança do Grupo A
O Sporting somou a segunda vitória consecutiva para a fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ao vencer o Kielce por 41-37.
No Pavilhão João Rocha, os comandados de Ricardo Costa estiveram sempre por cima do marcador e ao intervalo venciam por 20-15. Destaque para os dez golos de Francisco Costa e os nove de Salvador Salvador, os melhores marcadores do Sporting em todo o encontro.
Recorde-se que na semana passada, os leões deslocaram-se até à Roménia e venceram o Dínamo Bucareste, somando agora seis pontos na liderança do Grupo A. Recorde-se que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam diretamente para os «quartos» da Champions, com as equipas que terminam entre o terceiro e sexto lugares a disputarem um play-off.
