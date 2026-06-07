Andebol: Sporting conquista a Taça de Portugal após final épica com o Benfica
Leões vencem por 41-39 após prolongamento, completam um inédito «triplo triplete» e chegam aos dez títulos nacionais consecutivos numa final decidida nos últimos segundos
Leões vencem por 41-39 após prolongamento, completam um inédito «triplo triplete» e chegam aos dez títulos nacionais consecutivos numa final decidida nos últimos segundos
O Sporting voltou a escrever uma página dourada na história do andebol português. A equipa de Ricardo Costa derrotou este domingo o Benfica por 41-39, após prolongamento, na final da Taça de Portugal disputada em Alcobaça, e encerrou a temporada com mais um troféu e completar um inédito «triplo triplete», depois de já terem vencido o Campeonato Nacional e a Supertaça.
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O Sporting entrou melhor e rapidamente assumiu o controlo do marcador. Com Kiko Costa e Thorkelsson em destaque, os campeões nacionais chegaram aos três golos de vantagem logo nos primeiros minutos (4-1).
O Benfica respondeu e foi encurtando distâncias, aproveitando o risco assumido por Jota González com o habitual jogo de sete contra seis. Depois de os leões terem chegado a dispor de uma vantagem confortável, as águias reagiram e mantiveram-se sempre na discussão do resultado.
Ao intervalo, o Sporting seguia na frente por 20-17, mas a sensação era de que a final estava longe de estar decidida.
Benfica ressuscita e leva decisão para prolongamento
Na segunda parte, os leões voltaram a acelerar e ampliaram a diferença para quatro golos (23-19), mas o Benfica recusou render-se.
Com Gustavo Capdeville a crescer na baliza e os encarnados a mostrarem maior eficácia ofensiva, a recuperação ganhou forma nos minutos finais. Três golos consecutivos aproximaram o Benfica e, já dentro dos últimos minutos, Fábio Silva restabeleceu a igualdade a 32 golos.
O encontro entrou numa reta final de incerteza, com vários empates sucessivos, apesar de os encarnados terem tido na mão o título, mas algumas desatenções nos ataques das águias e um livre de sete metros convertido por Thorkelsson deixou tudo empatado a 35 golos no tempo regulamentar, obrigando a um prolongamento.
Minutos finais decidiram a final
No tempo extra, o equilíbrio manteve-se absoluto. Cavalcanti chegou a colocar o Benfica em vantagem (38-37), enquanto Capdeville continuava a somar intervenções decisivas, incluindo a defesa de um livre de sete metros de Thorkelsson.
Mas quando tudo parecia novamente encaminhado para o Benfica, os encarnados voltaram a tremer no ataque e o Sporting foi implacável. Francisco Costa Costa empatou a 39 e, já nos derradeiros instantes, Martim Costa colocou os leões na frente, e Ali defendeu o triunfo para fechar definitivamente as contas em 41-39.
O apito final confirmou mais um troféu para os leões, que terminam a época invictos em território nacional e reforçam uma hegemonia no andebol português. Com esta conquista, o Sporting soma o décimo título consecutivo nas competições internas e prolonga um domínio que continua sem resposta por parte da concorrência.