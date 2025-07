O Sporting anunciou este sábado a contratação de Víctor Romero, um reforço de peso para a equipa de andebol liderada por Ricardo Costa, considerado o melhor pivô do campeonato do campeonato espanhol, ao serviço do CB Granollers, e campeão da Europa de sub-21.

«Tinha muita vontade de vir para este clube, que tem vindo a fazer as coisas muito bem. É uma equipa muito jovem, com muitas ambições, um projeto muito bom e venho com muita expectativa», destacou o jovem de 21 anos que destacou ainda a possibilidade de estrear-se na EHF Champions League.

Um pivô que se destaca, a ele próprio, pela polivalência em campo. «Sou um pivô um pouco atípico, porque gosto muito de ir no contra-ataque e se há uma palavra que me define é a polivalência. Ataco e defendo e gosto de correr no contra-ataque», referiu ainda.