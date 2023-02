Sporting e Benfica venceram os respetivos jogos da 14.ª jornada da liga de andebol e continuam separados por apenas um ponto, favorável aos leões, no topo da classificação.

O Benfica foi até ao norte vencer o Maia/UMaia por 37-23, com o romeno Demis Grigoras em particular destaque, com sete pontos, destacando-se à frente de Izquierdo e Arnau Garcia, ambos com cinco.

O Sporting respondeu com uma vitória também confortável sobre o V. Setúbal (38-24) no Pavilhão João Rocha, com o norueguês Kristensen em bom plano.

Com estes resultados, o Sporting mantém a liderança no campeonato, com mais um ponto do que o Benfica e mais quatro do que o FC Porto que só joga no domingo, em casa, frente ao Águas Santas.

Resultados da 14.ª jornada

Maia/UMaia – Benfica, 23-37

Sporting - Vitória de Setúbal, 38-24

Domingo:

Santo Tirso - Académico de Viseu

Póvoa – Avanca

ABC/UMinho - FC Gaia

Belenenses - Marítimo SAD

FC Porto - Águas Santas

Classificação dos primeiros: Sporting, 40 pontos/14 jogos; Benfica, 39/14; FC Porto, 36/13; Águas Santas, 31/13; ABC/Uminho, 29/13; Marítimo, 26/13.