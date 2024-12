Dois dias após perder frente ao Benfica no dérbi que se realizou no Pavilhão da Luz, o Sporting recebeu e venceu o Belenenses por 36-18, com mais uma excelente exibição de Martim Costa, o melhor marcador do encontro com sete golos.

Na luta pela liderança do campeonato nacional de andebol, o FC Porto levou a melhor sobre o Dom Fuas por 38-29, num jogo em que o grande destaque foi o jovem Ricardo Brandão, com um total de sete golos apontados.

Leões e dragões somam, nesta altura, os mesmos 46 pontos e têm quatro de avançado sobre o Benfica, que se deslocou até ao reduto do Sp. Horta e venceu por 40-24, dando assim continuidade ao recente bom momento. Stiven Valencia destacou-se dos demais com um total de seis golos em seis remates à baliza adversária.

A próxima jornada realiza-se este fim-de-semana, com os duelos entre FC Porto e Águas Santas (15h de sábado), Sp. Horta e Sporting (18h de sábado) e Benfica contra Póvoa AC (20h30 de sábado).