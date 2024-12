O Sporting e o FC Porto venceram os respetivos jogos da 17.ª jornada e mantiveram assim a liderança «partilhada» no campeonato nacional de andebol.

No Dragão Arena, os azuis e brancos bateram o Águas Santas por 39-24 com destaque para os oito golos de Pedro Oliveira, o melhor marcador do encontro. Já os leões levaram a melhor sobre o SC Horta por 41-22, num jogo marcado pelas ausências de Martim e Francisco Costa. Com cinco golos cada, Pedro Portela, Mamadou Gassama, Porkelsson e Hoghielm foram os melhores marcadores do Sporting.

Este resultado deixa as duas equipas com 49 pontos, sendo que os leões são líderes graças à diferença de golos favorável.

Já no Pavilhão da Luz, o Benfica bateu o Póvoa AC por 39-24 e teve em Ole Rahmel e Gabriel Cavalcanti os principais obreiros do triunfo, com seis golos marcados por cada um dos atletas. Os encarnados somam 45 pontos e continuam a quatro dos rivais.