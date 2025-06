O Sporting ficou a conhecer esta sexta-feira os sete adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões de Andebol, ficando integrado no Grupo A e escapando, nesta primeira fase, aos confrontos com os alemães do Magdeburg, campeão em título, e também com o Barcelona, outro dos favoritos nesta competição, que estão integrados no Grupo B.

Dois grupos de oito equipas que se vão defrontar, num minicampeonato, para definir os dois primeiros classificados que seguem, depois, para os quartos de final.

O campeão português vai, assim, defrontar os alemães do Füchse Berlin, surpreendente finalista da época passada, além dos dinamarqueses do Aalborg Håndbold, os húngaros do One Veszprém HC, os polacos do Industria Kielce, os franceses do HBC Nantes, os romenos do Dínamo Bucureste e ainda os noruegueses do Kolstad Håndball.

O Grupo B será, à partida, mais competitivo, com o detentor do título, os alemães, do SC Magdeburg, além do Barcelona e ainda os polacos do Orlen Wisla Plock, os franceses do Paris Saint-Germain, os dinamarqueses do GOG, os húngaros do OTP Bank - PICK Szeged, os croatas do HC Zagreb e ainda os macedónios do HC Eurofarm Pelister.

A primeira jornada da fase de grupos está marcada para 10/11 de setembro e a última será já em 11/12 março de 2026, altura em que ficarão definidos os dois primeiros classificados de cada um dos grupos que vão seguir para os quartos de final.