A equipa de andebol do Sporting regressou à Madeira, onde não última época garantiu o bicampeonato, na penúltima jornada, para começar a nova edição da liga com outra vitória sobre o Marítimo.

Em jogo antecipado da primeira ronda, que prossegue no próximo fim de semana, os leões estrearam-se na liga 2025/26 com uma vitória por 36-29.

Os resultados da 1.ª jornada

Quarta-feira:

Marítimo SAD - Sporting, 29-36

Sábado (6 de setembro):

Avanca - Arsenal Devesa, 15:00

Vitória Guimarães - Póvoa, 16:00

Benfica - Belenenses, 17:00

Quarta-feira (10 setembro):

Águas Santas - FC Gaia, 21:00

Quarta-feira (17 setembro):

ABC de Braga - FC Porto, 21:00