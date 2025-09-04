Andebol
Andebol: Sporting estreia-se a vencer onde garantiu o «bicampeonato»
Leões regresararam à Madeira e voltaram a bater o Marítimo no jogo antecipado da primeira jornada do campenato
A equipa de andebol do Sporting regressou à Madeira, onde não última época garantiu o bicampeonato, na penúltima jornada, para começar a nova edição da liga com outra vitória sobre o Marítimo.
Em jogo antecipado da primeira ronda, que prossegue no próximo fim de semana, os leões estrearam-se na liga 2025/26 com uma vitória por 36-29.
Os resultados da 1.ª jornada
Quarta-feira:
Marítimo SAD - Sporting, 29-36
Sábado (6 de setembro):
Avanca - Arsenal Devesa, 15:00
Vitória Guimarães - Póvoa, 16:00
Benfica - Belenenses, 17:00
Quarta-feira (10 setembro):
Águas Santas - FC Gaia, 21:00
Quarta-feira (17 setembro):
ABC de Braga - FC Porto, 21:00
