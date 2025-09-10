A equipa de andebol do Sporting, bicampeã de Portugal, estreou-se esta quarta-feira na nova edição da Liga dos Campeões com uma vitória frente aos romenos do Dínamo Bucareste (33-30), orientados por Paulo Jorge Pereira, selecionador de Portugal, na primeira jornada do Grupo A.

Em Bucareste, os leões, que procuram tornar-se na primeira equipa portuguesa a chegar à final four da Champions no atual formato, chegaram ao intervalo empatados a 15 golos, mas terminaram com um triunfo por três tentos de vantagem.

Na próxima jornada desta poule, que junta oito equipas, o Sporting recebe, a 18 de setembro, os polacos do Kielce.

Na 66.ª edição da Champions, apenas os dois primeiros de cada um dos grupos avançam diretamente para os quartos de final, com os posicionados entre os terceiro e sexto lugares a disputarem um play-off para continuarem em prova, ao passo que os dois últimos serão eliminados.