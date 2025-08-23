O Sporting venceu este sábado o FC Porto na final da Supertaça por 36-29 e conquistou o sétimo título nacional consecutivo. Os comandados por Ricardo Costa conquistaram pela sexta vez o troféu, a terceira consecutiva e igualam o feito do ABC de Braga (1990 a 1993).

Em Sines e pela quinta vez no século XXI, Sporting e FC Porto defrontaram-se na final da Supertaça. O Sporting apresentou-se como o vencedor dos últimos seis títulos nacionais, entre Supertaça, Taça de Portugal e Campeonato e foram os leões que começaram melhor com Francisco Costa a marcar o primeiro golo do encontro.

A partida entrou num ritmo frenético com os ataques das duas equipas a superiorizarem-se às defesas. O FC Porto respondeu ao bom arranque leonino e chegou pela primeira vez à vantagem depois do golo de Ricardo Brandão para o 5-6.

No entanto, a vantagem durou pouco. Seguiram-se duas suspensões de dois minutos, uma para cada equipa, e o Sporting começou a descolar no marcador pouco depois, tanto que chegou ao intervalo a vencer por 20-15 com um golo de Salvador Salvador mesmo em cima da buzina.

Na segunda parte, o FC Porto tentou reagir, mas foi o Sporting que acabou por saber gerir o encontro, mantendo quase sempre a vantagem nos cinco golos e chegando mesmo aos sete de quando o resultado marcava 26-19.

Os leões acabaram mesmo por vencer o primeiro troféu da época e conquistam terceira Supertaça consecutiva, mantendo a hegemonia dos últimos dois anos da modalidade em Portugal.