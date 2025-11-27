O Sporting regressou esta quinta-feira aos triunfos na Liga dos Campeões de andebol, ao derrotar os noruegueses do Kolstad por 44-31, no Pavilhão João Rocha, em jogo da nona jornada do Grupo A.

Os bicampeões nacionais entraram determinados a dar a volta ao desaire na jornada anterior frente ao Fuchse Berlin e, desde cedo, assumiram o controlo do marcador. Ao intervalo, a vantagem já era confortável (22-15).

Na segunda parte, os leões mantiveram o ritmo elevado e foram ampliando a diferença, somando o quinto triunfo na competição.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 10 pontos e iguala o Veszprem, o próximo adversário dos leões, no terceiro lugar do grupo. Já o Kolstad permanece no último posto, com apenas dois pontos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas entre o terceiro e o sexto lugar disputam um play-off de acesso à fase seguinte.