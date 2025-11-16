O Sporting derrotou este domingo o Águas Santas por 38-21, em jogo da 11.ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de andebol.

Antes do arranque, o Pavilhão João Rocha prestou homenagem a Pedro Portela, atual jogador do Águas Santas e antigo campeão pelos leões. O internacional português recebeu uma camisola comemorativa das mãos de Miguel Afonso e Salvador Salvador, capitão dos leões.

Os leões rapidamente assumiram o controlo, sustentados pela eficácia ofensiva e por várias defesas decisivas de Kristensen. O intervalo chegou com 17-9, deixando o encontro bem encaminhado para o triunfo do Sporting.

Nos primeiros dez minutos após o descanso, os leões voltaram a acelerar. Martim Costa, Natán Suárez e Carlos Álvarez aumentaram a vantagem para 24-13, tornando a recuperação muito difícil para o Águas Santas.

Carlos Álvarez e Jan Gurri terminaram como melhores marcadores do Sporting, ambos com seis golos, igualados apenas por Gabriel Conceição, do Águas Santas.

Com este triunfo, o Sporting mantém-se na liderança da classificação com cinco triunfos em cinco jogos realizados, uma a menos que Benfica e FC Porto. Já o Águas Santas segue no quarto posto, com 23 pontos conquistados.