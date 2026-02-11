O Sporting, detentor do troféu nas últimas quatro temporadas, vai defrontar o Belenenses nos quartos de final da Taça de Portugal de andebol, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Os leões vão receber o emblema do Restelo numa eliminatória agendada para 14 de março, procurando manter viva a ambição de conquistar a quinta Taça consecutiva.

No outro duelo já definido entre equipas do principal escalão, o Águas Santas será anfitrião do V. Guimarães, na Maia.

O sorteio determinou ainda um confronto insular, com o Marítimo, da Madeira, a medir forças com o Sp. Horta, dos Açores.

Já o Póvoa vai receber o vencedor da eliminatória entre Carvalhos e Benfica ou Avanca, ainda envolta em polémica depois de uma troca de comunicados entre as formações após a partida ter sido cancelada devido à falta de condições de segurança no pavilhão em Estarreja.