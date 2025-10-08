O Sporting somou a segunda derrota consecutiva, na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, por 39-28, frente ao Nantes.

Em pleno Pavilhão João Rocha, os leões procuravam dar uma resposta ao desaire diante do Aalborg, mas desde cedo a equipa francesa aproveitou os inúmeros erros dos comandados de Ricardo Costa. Ao intervalo, a vantagem era de 12 golos, com destaque para uma exibição individual de excelência por parte de Ayoub Abdi, com 11 remates certeiros.

No segundo tempo, o Sporting conseguiu equilibrar as diferenças, mas a desvantagem manteve-se idêntica e não conseguiu evitar o segundo desaire em quatro jornadas do Grupo A. Os leões preparam agora a receção ao FC Gaia, para o campeonato, antes de receberem o Veszprém, na próxima quinta-feira.