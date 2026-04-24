Andebol: Sporting vence Benfica e aproxima-se do tricampeonato
Leões bateram os encarnados por 28-40 e reforçam o primeiro lugar
Leões bateram os encarnados por 28-40 e reforçam o primeiro lugar
O Sporting visitou e venceu o Benfica por 28-40, em jogo a contar para a terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de andebol.
Os leões entraram bem na partida, cavando uma vantagem de quatro golos sem resposta. As águias iam tendo os seus momentos no jogo e, as espaços, incomodavam a turma de Ricardo Costa. Contudo, a formação visitante voltou a impor-se no jogo e chegou a estar na frente por cinco golos de diferença (6-11). Ao intervalo, o Sporting vencia por 12-18.
No segundo tempo, o Benfica procurava responder, mas os leões voltaram a entrar na máxima força e Francisco Costa marcou logo a abrir os segundos 30 minutos. Christian Moga foi expulso por falta dura sobre Miguel Mendes, aos 45 minutos, mas nem assim as águias conseguiram responder com eficácia.
Com o final da partida a aproximar-se, o Benfica perdeu algum fulgor e o Sporting manteve o controlo do jogo e a superioridade relativamente aos encarnados, que nunca foram capazes de liderar o marcador.
Com esta vitória, os leões ocupam o primeiro lugar, com 42 pontos, e ficam à espera do jogo do FC Porto, isto porque se os dragões não vencerem o Águas Santas o Sporting sagra-se tricampeão nacional de andebol. O Benfica, por sua vez, é terceiro, com 34 pontos.