O Sporting visitou e venceu o Benfica por 28-40, em jogo a contar para a terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de andebol.

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Os leões entraram bem na partida, cavando uma vantagem de quatro golos sem resposta. As águias iam tendo os seus momentos no jogo e, as espaços, incomodavam a turma de Ricardo Costa. Contudo, a formação visitante voltou a impor-se no jogo e chegou a estar na frente por cinco golos de diferença (6-11). Ao intervalo, o Sporting vencia por 12-18.

No segundo tempo, o Benfica procurava responder, mas os leões voltaram a entrar na máxima força e Francisco Costa marcou logo a abrir os segundos 30 minutos. Christian Moga foi expulso por falta dura sobre Miguel Mendes, aos 45 minutos, mas nem assim as águias conseguiram responder com eficácia.

Com o final da partida a aproximar-se, o Benfica perdeu algum fulgor e o Sporting manteve o controlo do jogo e a superioridade relativamente aos encarnados, que nunca foram capazes de liderar o marcador.

Com esta vitória, os leões ocupam o primeiro lugar, com 42 pontos, e ficam à espera do jogo do FC Porto, isto porque se os dragões não vencerem o Águas Santas o Sporting sagra-se tricampeão nacional de andebol. O Benfica, por sua vez, é terceiro, com 34 pontos.