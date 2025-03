No arranque da fase de apuramento campeão da Liga, o Sporting voltou a vencer o Benfica – uma semana após o duelo na Taça de Portugal. Uma vez mais na casa dos leões, os campeões em título aplicaram partes de 16-14 e 18-16. Por isso, aquando da derradeira buzina, o marcador assinalou 34-30.

Destaque nos anfitriões para a prestação de Salvador Salvador, que conseguiu sete golos. Entre os visitantes, o húngaro Egon Hanusz foi o mais inconformado, com seis golos.

Depois de o FC Porto triunfar na visita ao Marítimo (29-36), o Sporting volta a igualar os dragões na liderança, com 35 pontos. No calendário do Sporting segue-se a receção ao Marítimo (4.º), na tarde de sábado (15h).

Quanto ao Benfica, permanece no 3.º lugar, a quatro pontos dos líderes. Na tarde de 6 de abril (domingo), há receção ao FC Porto, às 15h.

Antes, na tarde de terça-feira (17h45), as águias decidem o play-off de acesso aos “quartos” da Liga Europeia, no reduto dos dinamarqueses do GOG.

[Artigo atualizado]