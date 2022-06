A equipa de andebol do Sporting juntou-se ao FC Porto na final da Taça de Portugal, marcada para este domingo (18h00), ao bater o Benfica no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com uma vitória por 33-30. Os leões chegaram ao intervalo com uma diferença de sete golos, as águias ainda esboçaram uma reação, mas a equipa de Alvalade garantiu a segunda vaga na final.

Os leões entraram nesta meia-final a todo o gás, com Carlos Ruesga a abrir o marcador e a lançar a sua equipa para uma primeira parte quase perfeita. O Benfica empatou logo a seguir, por Djordic, mas depois a equipa de Alvalade disparou no marcador, marcando cedo a diferença, com uma vantagem que começou nos quatro golos e que chegou a ser de oito golos, com Francisco Costa e, sobretudo, Martim Costa em plano de destaque com sete golos marcados nos primeiros trinta minutos.

Um jogo em que os dois guarda-redes, Sergey Hernandez (Benfica) e Manuel Gaspar (Sporting), estiveram num nível elevado, com várias defesas espetaculares, mas com os leões bem mais eficazes nas transições ofensivas, a chegarem ao intervalo com uma vantagem confortável de sete golos (18-11).

Um resultado, de alguma forma, surpreendente, tendo em conta o nível das duas equipas, mas o Benfica reagiu bem no arranque da segunda parte e, num ápice, cortou a diferença para apenas três golos (19-16), com destaque para um «bis» de Djordic. A equipa de Chema Rodríguez ganhou algum ascendente sobre o rival, mas voltou a perder gás depois da expulsão, com vermelho direto de Alexis Borges, por falta sobre Francisco Costa.

Os leões passaram a gerir melhor a vantagem e a meio da segunda parte já tinham recuperado parte da diferença que tinham construído até ao intervalo (26-20). Nos últimos dez minutos, o jogo ganhou mais intensidade, o Benfica chegou a ficar reduzido a quatro jogadores de campo [expulsões de Alexis Borges e Kallman], mas manteve-se o equilíbrio e os leões, com mais ou menos dificuldades, acabaram por garantir a qualificação para a final com uma vitória por 33-30.

A final joga-se este domingo, a partir das 18h00, com o FC Porto, vencedor das últimas duas edições da prova, a defrontar o Sporting, novamente em Matosinhos, depois de ter afastado o Madeira SAD também este sábado (35-29).