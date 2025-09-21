Andebol: Sporting vence e mantém liderança partilhada do campeonato
Leões somam os mesmos nove pontos do FC Porto e do Águas Santas
O Sporting deslocou-se até Braga e venceu o ABC por 39-24, no encontro da terceira jornada do campeonato nacional de andebol.
Num jogo em que o ponta Carlos Álvarez esteve em destaque com seis golos, os leões tiveram uma entrada demolidora em campo e ao intervalo já venciam por 20-9. O segundo tempo foi mais equilibrado e o ABC ainda esboçou uma reação, mas sem sucesso.
Este resultado permite aos leões manterem a liderança partilhada da tabela classificativa, com os mesmos nove pontos do Águas Santas e do FC Porto, sendo que o ABC é 10.º classificado, com apenas três pontos amealhados.
Confira aqui os resultados da 3.ª jornada:
ABC-Sporting, 24-39
Marítimo-Póvoa AC, 29-30
Águas Santas-AA Avanca, 29-28
FC Porto-Belenenses, 41-34
Benfica-FC Gaia, 45-34
V. Guimarães-Arsenal, 29-23