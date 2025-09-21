O Sporting deslocou-se até Braga e venceu o ABC por 39-24, no encontro da terceira jornada do campeonato nacional de andebol.

Num jogo em que o ponta Carlos Álvarez esteve em destaque com seis golos, os leões tiveram uma entrada demolidora em campo e ao intervalo já venciam por 20-9. O segundo tempo foi mais equilibrado e o ABC ainda esboçou uma reação, mas sem sucesso.

Este resultado permite aos leões manterem a liderança partilhada da tabela classificativa, com os mesmos nove pontos do Águas Santas e do FC Porto, sendo que o ABC é 10.º classificado, com apenas três pontos amealhados.

Confira aqui os resultados da 3.ª jornada:

ABC-Sporting, 24-39

Marítimo-Póvoa AC, 29-30

Águas Santas-AA Avanca, 29-28

FC Porto-Belenenses, 41-34

Benfica-FC Gaia, 45-34

V. Guimarães-Arsenal, 29-23