O Sporting venceu na 19.ª jornada do campeonato nacional de andebol o Póvoa por expressivos 42-21 e mantêm o registo imaculado na prova.

Ao intervalo, os leões já venciam por 12 golos e, na segunda parte, ampliaram a diferença, com destaque para Carlos Álvarez, com oito golos, que foi o melhor marcador do encontro. No Póvoa, Pedro Salvador e Gabriel Sequeira marcaram quatro golos cada.

O Sporting lidera com 54 pontos, apenas e só com vitórias, mais cinco do que o Benfica que regressou aos triunfos no campeonato este sábado. O Póvoa encontra-se no sétimo lugar com 35 pontos.

Já o Benfica respondeu após duas derrotas consecutivas, ao bater o Marítimo por 40-30. As águias já venciam ao intervalo (21-17) e, apesar da reação insular no início da segunda parte, controlaram o encontro até final. Stiven Valencia, com oito golos, foi o melhor marcador, enquanto José Silva apontou seis pelo Marítimo.

Os encarnados sobem ao segundo lugar, com 49 pontos, mais um do que o FC Porto, que tem menos um jogo, e a dois do Sporting, que conta com menos dois jogos. Já o Marítimo é sexto, com 38 pontos conquistados.

Outros resultados:

Belenenses-Avanca, 37-27

Águas Santas-ABC, 27-30