O Sporting venceu este sábado o FC Porto na terceira jornada do grupo de apuramento do Campeão Nacional por 32-35 e está isolado na liderança do grupo com três vitórias em três jogos realizados.

Recorde aqui o filme do encontro.

Ambiente eletrizante no Dragão Arena para o Clássico entre FC Porto e Sporting da terceira jornada do grupo de apuramento do Campeão nacional de andebol. O jogo foi também ele eletrizante, com uma parada e resposta constante entre as duas equipas.

Os leões foram, no entanto, os primeiros a distanciar-se no marcador quando chegaram aos três golos de vantagem, aos 9-12.

O guarda-redes dos leões, Kristensen, fez uma partida extraordinária, mas os dragões antes do intervalo conseguiram ir «buscar» o resultado e foram para o intervalo com um empate a 18 golos.

No segundo tempo, foi a vez do FC Porto estar melhor. Os comandados por Magnus Andersson conseguiram uma vantagem de dois golos durante a maior parte do segundo tempo. Mesmo com a expulsão de Daimaro Salina aos 42 minutos, os «azuis e brancos» mostravam ser a melhor equipa.

Contudo, uma excelente reação dos leões, alicerçada na grande exibição dos guarda-redes leoninos fez com que o Sporting conseguisse empatar a partida aos 28-28.

Os leões continuaram com o «pé no acelerador» e alcançaram uma vantagem que chegou a ser de quatro golos, aos 30-34 a dois minutos do final do encontro.

O Sporting conseguiu assim vencer o FC Porto por 32-35 e tem a liderança isolada no grupo que decide o título nacional de andebol, com nove pontos. O FC Porto está no segundo lugar com seis.

Outros resultados do dia:

ABC-V.Guimarães, 29-28

AA Avanca-Nazaré, 26-21

Águas Santas-Belenenses, 32-29

No final, os leões, campeões nacionais em título, continuaram