São já 23 jogos consecutivos a vencer para o Sporting, que se mantém imbatível no campeonato e arrancou da melhor forma a fase de apuramento de campeão no andebol, com um triunfo por 33-30 sobre o FC Porto.

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No Dragão Arena, o jogo ficou marcado por um episódio a envolver o staff leonino, mais concretamente Ricardo Costa e Moga, treinador e jogador do Sporting, que tiveram de ser assistidos no local e transportados para o hospital.

Em causa esteve um «cheiro intenso» sentido no balneário destinado aos leões, que deixou outros atletas também indispostos. Desta forma, a equipa do Sporting optou por se equipar no corredor.

No que ao jogo diz respeito, teve início 15 minutos mais tarde do que o previsto (18h) e começou com um ascendente leonino, que nos primeiros minutos construiu uma vantagem de três golos sobre os azuis e brancos. De resto, os comandados de Magnus Andersson não conseguiram estar na frente do marcador durante o primeiro tempo.

Nota para os sete golos apontados por Kiko Costa e Orri Torkelsson do lado leonino, sendo que Rui Silva e Llamazares foram os melhores marcadores do FC Porto durante os primeiros 30 minutos. O segundo tempo arrancou com a resposta azul e branca, que igualou os leões no resultado e seguiu-se um «toma lá, dá cá» até bem perto do fim.

Só que um ascendente leonino nos minutos finais transformou-se numa vitória convincente, por 33-30, com destaque para o islandês Torkelsson, que terminou o jogo com 11 golos, mais do que qualquer outro na quadra. Com este resultado, o Sporting soma agora 36 pontos e tem mais cinco do que o FC Porto (31). O Benfica e o Águas Santas entram em campo apenas este domingo (15h).