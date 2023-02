O Sporting recebeu e venceu o Maia/UMaia por 35-27, em jogo atrasado da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão João Rocha, Francisco Tavares, com oito golos, foi o elemento em maior destaque do lado dos leões.

Assim, o Sporting está no primeiro lugar da tabela classificativa, com 37 pontos, mais um do que FC Porto e Benfica. O Maia/UMaia segue no 12.º lugar, com 20 pontos.