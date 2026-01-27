A Croácia assumiu a liderança isolada do Grupo II da Ronda Principal do Europeu de andebol, após os empates da Suécia e Islândia frente a Hungria (32-32) e Suíça (38-38), respetivamente, na terceira jornada.

Na Malmö Arena, a Suécia, recordista de títulos europeus, voltou a tropeçar, apesar do favoritismo. A equipa nórdica chegou ao intervalo em desvantagem (14-16) e só conseguiu resgatar um ponto frente à Hungria, que teve em Bence Imre e Miklos Rosta (oito golos cada) as principais figuras. Do lado sueco, Felix Claar destacou-se como melhor marcador do encontro, com dez tentos.

Ainda mais inesperado foi o desfecho do duelo entre Suíça e Islândia. Os islandeses estiveram várias vezes em desvantagem, chegaram a estar a perder por três golos e só no último minuto garantiram o empate (38-38). Em evidência esteve Orri Thorkelsson, ponta esquerdo do Sporting, que assinou oito golos, tantos quantos o pivô Ellidi Vidarsson, depois de ter ficado em branco no jogo anterior.

Quem soube aproveitar estes resultados foi a Croácia, atual vice-campeã do mundo, que deu um passo decisivo rumo às meias-finais ao vencer a Eslovénia por 29-25. A formação balcânica controlou o encontro praticamente do início ao fim.

Feitas as contas, a Croácia lidera o Grupo II com seis pontos, seguida de Islândia e Suécia, ambas com cinco. A Eslovénia surge no quarto lugar, com quatro, enquanto Hungria e Suíça fecham a tabela, com dois pontos cada.

Esta quarta-feira, Portugal ainda sonha com um lugar no jogo de atribuição do quinto e sexto postos, mas terá de vencer a Espanha a partir das 14h30, e esperar derrotas da França frente à Alemanha e da Noruega diante da Dinamarca, já apurada para as meias-finais, uma partida que vai poder acompanhar no nosso site.