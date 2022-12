A capacidade de manter a «regularidade» competitiva ajudará Portugal a ter um bom desempenho no campeonato do mundo de andebol, que vai decorrer entre 11 e 29 de janeiro na Suécia e Polónia, defendeu esta sexta-feira o ponta direita António Areia.

«Vamos encarar este Mundial com bastante expectativa, com muita ambição e procuraremos ser regulares no que diz respeito ao nosso trabalho e à nossa forma de jogar», justificou o jogador do FC Porto.

Portugal vai defrontar, na fase de grupos, em Kristiansand, na Suécia, a Islândia (12 de janeiro), a Coreia do Sul (14 de janeiro) e a Hungria (16 de janeiro).

«Altos e baixos acho que é algo que acontece com alguma regularidade no desporto. E nós, se arranjamos a melhor forma de nos adaptarmos aos altos e baixos e fazer com que os baixos sejam cada vez menores, estamos no caminho certo», completou António Areia.

A seleção terminou esta sexta-feira a primeira semana de trabalho em Rio Maior, ainda sem a convocatória definitiva de entre um grupo mais alargado que tem uma «base já consolidada há alguns anos», com diversos atletas a terem participado nas últimas cinco grandes competições por Portugal, algo que António Areia considera ser «bastante benéfico».

«É importante este grupo ter uma base já consolidada há alguns anos. Esta semana serviu também para que os elementos que se vão acrescentando ao grupo possam criar rotinas com quem já cá está há mais tempo, para os novos perceberem bem como é que funciona este grupo dentro e fora de campo – o nosso objetivo é que todos estejamos ao mesmo nível quando chegar à hora da competição», vincou.

Durante esta semana – e na próxima – o selecionador Paulo Pereira tem trabalhado «aspetos táticos e técnicos, individuais e coletivos» que o atleta considera serem fundamentais para reforçar as «rotinas» e para que todos possam encarar já o torneio «com seriedade e fazer com que as coisas comecem a resultar».

Os «Heróis do Mar» voltam a concentrar-se na segunda-feira em Rio Maior, sendo que partem para a Noruega na quarta-feira para participar, em Trondheim, num torneio de preparação no qual vão defrontar a seleção anfitriã, os Estados Unidos e o Brasil, entre quinta-feira e domingo.

Portugal rumará posteriormente a Kristiansand, no sul da Suécia, onde vão decorrer os jogos do seu grupo.